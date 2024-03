Michael marca no fim, Al-Hilal bate o Damac e amplia recorde de vitórias

Com gols de Al-Dawsari e Michael, o Al-Hilal venceu o Damac por 2 a 1, na Kingdom Arena, hoje (16), e e ampliou seu recorde de vitórias consecutivas para 29. O jogo foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Saudita.

O gol do brasileiro, que definiu o triunfo, veio só aos 47 minutos do segundo tempo.

O time de Jorge Jesus segue na ponta do Campeonato Saudita, agora com 68 pontos. O Damac, por sua vez, continua na sétima posição com 34.

O próximo compromisso do Al-Hilal está marcado apenas para o dia 30 de março, às 16h (de Brasília), diante do Al-Shabab. O Dhamk volta a campo um dia antes, também as 16h, mas para duelo contra o Al-Nassr.

O Al-Hilal demorou e insistiu muito, até que conseguiu abrir o placar aos 33 minutos do segundo tempo. Milinkovic-Savic recebeu cruzamento e ajeitou de cabeça para Salem Al-Dawsari, que dominou e finalizou cruzado para estufar as redes.

O empate do Damac aconteceu aos 41 minutos. Pela ponta esquerda, Stanciu cruzou para trás e viu Domagoj Antolic chegar finalizando de primeira para o fundo do gol.

Dois minutos depois, Al-Anazi, do Damac, recebeu cartão vermelho direto após forte entrada no adversário. O Al-Hilal aproveitou a vantagem e buscou a vitória aos 47 minutos, com Michael. Aldawsari cruzou e o brasileiro acertou uma forte cabeçada no contrapé do arqueiro rival.