Messi tem lesão confirmada e pode ser desconvocado pela Argentina para amistosos

No começo deste mês, a seleção argentina anunciou sua convocação para os amistosos contra El Salvador e Costa Rica, que ocorrem nos dias 22 e 27 de março, respectivamente. O astro Lionel Messi apareceu entre os nomes, todavia a situação pode mudar. Segundo o Diário Olé, da Argentina, o jogador do Inter Miami está com uma pequena lesão muscular na região isquiotibial da perna direita.

Após sair aos 4 minutos da etapa complementar no embate contra o Nashville pela Concachampions, o camisa 10 passou por exames que constataram o problema na perna direita.

"A disponibilidade de Messi será determinada com base nas avaliações médicas diárias e no desenvolvimento de sua recuperação nos próximos dias", afirmam pessoas do Inter Miami.

Diante disso, o atual melhor jogador do mundo foi descartado pela equipe de Miami para a partida deste sábado, contra o DC United, pela MLS. O argentino sequer viajou com o time de 'Tata' Martino para Washington e permaneceu na Flórida, visando rápida recuperação.

Esta preocupação também foi transferida para a comissão técnica argentina, já que, agora, os médicos devem analisar as condições de Messi para saber se ele poderá atuar nos amistosos marcados. A campeã mundial jogará na Filadélfia (EUA), nesta sexta-feira, contra El Salvador, às 21h (de Brasília). Já em solo norte-americano, Lionel Scaloni espera decisão médica para contar ou não com o capitão.

#SelecciónMayor El delantero @PauDybala_JR será baja de la convocatoria por una pequeña lesión en el aductor de su pierna derecha. pic.twitter.com/by5XULE7EV ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) March 16, 2024

Além da dúvida com Messi, a Argentina já divulgou que Paulo Dybala está desconvocado. O atacante da Roma teve lesão confirmada no músculo adutor da perna direita.