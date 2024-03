Lucas Verthein conquista bicampeonato pré-olímpico de Remo no Single Skiff e alcança vaga em Paris-2024

Neste sábado, Lucas Verthein conquistou o bicampeonato do Pré-Olímpico das Américas de Remo no Single Skiff, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, e assegurou sua vaga para Paris-2024, partindo para mais uma edição dos Jogos. Em Tóquio, o atleta chegou às semifinais. Seu tempo na prova foi de 7'24"52.

Como ele mesmo disse após uma das provas mais importantes de sua vida, não foi apenas um objetivo alcançado nesse seu segundo ciclo olímpico, mas sim a realização de mais um sonho de uma história que começou aos 12 anos de idade, quando ingressou no esporte. Por conhecer como ninguém as raias da Lagoa, seu local de treinos diários, ele afirmou que pediu a Deus apenas uma coisa num dia em que os termômetros beiravam os 40 graus: vento contra.

"Pedi a Deus só uma coisa hoje, que era o vento contra, e ele veio. Situação adversa que, pra mim, é cômoda. Estou acostumado com ele aqui na Lagoa. Deu tudo certo, foi um dia perfeito. Agora é descansar, buscar recuperar e voltar aos treinos com tudo, focado 100% em Paris. Vou pra minha segunda Olimpíada e já tenho que tatuar a palavra Paris abaixo da de Tóquio, aqui no meu braço direito, além de retocar os anéis olímpicos. Quero levar o Brasil à final e ao pódio na França", vibrou Lucas.

O Estádio de Remo da Lagoa recebeu ótimo público para acompanhar de perto a vaga de Lucas Verthein e de Beatriz Tavares, também do Botafogo, no Single Skiff feminino. O MVA (Movimento Verde-Amarelo) também se fez presente com sua torcida personalizada, munida de batuque e bandeiras. Lucas admite que, nos metros finais, já com boa vantagem, aqueles gritos foram o combustível extra para confirmar o favoritismo e extravasar de vez. O uruguaio Bruno Berriolo chegou em segundo (7'30"60) e o paraguaio Javier Insfran (7'38"22) completou o pódio.

"É muita felicidade poder representar o Brasil de novo nos Jogos Olímpicos. Sou grato demais, mostra que o trabalho está sendo bem feito. Quero agradecer a todos que me apoiam e aos que torceram. E vamos por mais. Se terminasse essa competição sabendo que não tinha mais nada a melhorar, eu ficaria preocupado. Preciso focar em todos os detalhes, técnicos e fisiológicos, para me tornar ainda melhor. Tenho só 25 anos e muita coisa pela frente. Tenho coisas ainda a construir nesse esporte para massificar o Remo", desabafou.

Quanto à sensação do dever cumprido, Lucas afirmou que, além da medalha, e de que vencer é muito importante, o principal é chegar ao final da prova sabendo que ele fez tudo que tinha para fazer, que deu o seu melhor. Segundo ele, não é todo dia que se é o mais veloz, porque outro pode ser melhor que você. E lembra que o esporte de alto rendimento ensina justamente isso, que você não é, e sim que você está. "E no momento eu estou e vou continuar treinando muito para estar sempre, se Deus quiser".

Resultado Final Single Skiff masculino:

1º) Lucas Verthein (BRA) - 7'24"52



2º) Bruno Cetraro Berriolo (URU) - 7'30"60



3º) Javier Insfran (PAR) - 7'38"22



4º) Dara Alizadeh (BER) - 7'41"37



5º) Reidy Cardona Blanco (CUB) - 7'42"77



6º) Francisco Lapostol (CHI) - 7'47"75