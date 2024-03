Camisas 'populares' e bola de luxo: loja do NBB rouba a cena no Ibirapuera

De volta ao Ginásio do Ibirapuera após seis anos, o Jogo das Estrelas conta com uma novidade, a loja oficial do NBB. E os fãs de basquete puderam encontrar as camisas oficiais de alguns dos times brasileiros a preços "populares" se comparadas com as de futebol ou até da NBA.

O que aconteceu

As camisas de clube tinham preços entre R$139,90 e R$ 189,90. Estavam expostos os mantos de São José, Unifacisa, Bauru, Minas, Pinheiros, União Corinthians, Caias do Sul e Mogi.

Uniforme do Jogo das Estrelas 2024 Imagem: Carolina Alberti/UOL

O uniforme oficial do Jogo das Estrelas também estava à venda por R$ 199,90. As camisas homenageiam a cidade de São Paulo com mapas e cartões-postais.

Os preços são até cinco vezes mais baratos se comparados com as camisas da NBA. As camisas dos times integrantes da Liga norte-americana podem chegar a R$ 700,00

O valor também é bem abaixo às de futebol. A atual camisa do Flamengo, por exemplo, custa R$ 599,99 no modelo jogador. O Rubro-Negro oferece o modelo na linha Fan Jersey, que custa R$ 179,99.

A bola oficial do Jogo das Estrelas 2024 é o artigo de luxo da loja. Ela custa R$ 599,99.

O movimento no local foi modesto antes da abertura dos portões do ginásio. Os torcedores preferiram se divertir nas atrações da Fan Zone, apesar do forte calor.

Após os desafios, porém, os torcedores saíram carregados. A loja estava bem cheia após as competições de habilidade, três pontos e enterradas, e teve torcedor saindo com três sacolas cheias.

O Jogo das Estrelas acontece hoje (16), às 17h10 (de Brasília). É a terceira vez que o evento acontece em São Paulo.