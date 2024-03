Leticia Santos fala sobre expectativa para começo de Brasileiro feminino do Corinthians: "Estamos animadas"

A lateral direita Leticia Santos, contratada pelo Corinthians para essa temporada, falou sobre a expectativa da equipe para o início do Campeonato Brasileiro feminino. As Brabas, que vêm dominando a modalidade nos últimos anos, já conquistaram a Supercopa em fevereiro, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena.

"O título da Supercopa foi importante para gerar ainda mais confiança para todo o grupo já pensando na próxima competição, porém, agora precisamos continuar trabalhando juntas arduamente e conseguir resultados no Brasileiro também. É uma outra competição, muito competitiva, onde temos que manter o foco total em cada jogo para continuar buscando fazer história e deixar o Corinthians no lugar que ele merece: no topo", comentou Leticia, que estava no Eintracht Frankfurt e assinou contrato com o Timão até final de 2025.

O Corinthians estreia no Brasileiro da modalidade na próxima segunda-feira, diante do Grêmio, fora de casa. O Timão venceu as últimas quatro edições do torneio e desponta como grande favorito para este ano também, dessa vez com Lucas Piccinato como técnico.

"Estamos animadas para o início do Brasileiro, ainda mais que há a expectativa de ser uma competição ainda mais competitiva, já que a cada ano vem ficando cada vez mais difícil, então estamos concentradas e ansiosas para fazermos nossa estreia. Começar vencendo é sempre muito importante, pois as vitórias sempre geram ainda mais confiança na sequência da competição, e pensando que vamos jogar contra uma equipe como o Grêmio, fora de casa, e que esse ano se estruturou ainda mais, somar esses três pontos é muito valioso", complementou Leticia.