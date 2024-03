Grêmio vence Caxias e garante vantagem em busca da vaga na final do Gauchão

O Grêmio deu o primeiro passo rumo à final do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, pela ida da semifinal da competição, o Tricolor visitou o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e venceu por 2 a 1, graças aos gols de Cristaldo e Diego Costa, de pênalti. Du Queiroz, contra, descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Grêmio poderá jogar pelo empate na partida de volta, na Arena do Grêmio, que acontece na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília).

Do outro lado da chave, Internacional e Juventude duelam pela outra vaga na decisão do Campeonato Gaúcho. O jogo de ida entre as duas equipes acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, também em Caxias do Sul.

O jogo

O primeiro tempo não contou com muitas oportunidades de gol. O Grêmio tentou trocar passes, mas o campo do Estádio Centenário não estava em suas melhores condições, o que acabou prejudicando a qualidade da partida. Ainda assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho conseguiram ir para o intervalo em vantagem.

Aos 20 minutos, Villasanti recebeu de Diego Costa na direita, chegou na linha de fundo e cruzou na cabeça de Cristaldo, que concluiu para o gol, viu o goleiro fazer a defesa, mas, no rebote, com o adversário já caído, apenas completou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Grêmio.

No segundo tempo o Grêmio tratou de ampliar a vantagem e ficar em uma situação bastante confortável na eliminatória. Aos 20 minutos Diego Costa foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando o goleiro para estufar as redes.

Só que o Caxias não se abalou e tratou de correr atrás do prejuízo. Aos 30 minutos, os donos da casa diminuíram graças ao gol contra de Du Queiroz, que viu a bola bater nas suas costas e entrar no gol após o goleiro Caíque tentar afastá-la, sem sucesso, protagonizando uma grande falha dentro da área.

Mas, a reação do Caxias não foi suficiente para evitar ao triunfo gremista na Serra Gaúcha, resultado que aproxima os tricolores de mais uma final da competição, vendia pelo Grêmio nas últimas cinco temporadas.