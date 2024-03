Grêmio supera Caxias e chuva e sai na frente por vaga na final do Gauchão

O Grêmio bateu o Caxias por 2 a 1 neste sábado (16), no jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho de 2024. Na briga pelo heptacampeonato estadual, o time tricolor pode até empatar em casa no jogo de volta para se classificar à grande final.

A chuva castigou o Estádio Centenário em Caxias do Sul, palco do primeiro jogo das semifinais. O gramado alagado prejudicou o futebol das equipes.

Cristaldo, no primeiro tempo, e Diego Costa, de pênalti, marcaram os gols gremistas. O argentino foi a quatro gols neste Gauchão, enquanto o veterano anotou seu 3º gol pelo Tricolor.

Du Queiroz marcou contra e diminuiu para o Caxias. O gol aconteceu após falha de Caíque ao sair de soco em cobrança de escanteio.

O time de Renato Gaúcho pode até empatar na partida de volta para se classificar à decisão estadual.

O jogo de volta acontece no dia 26, terça-feira, na Arena do Grêmio, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como foi o jogo

O Caxias aproveitou o fator local para pressionar o favorito, conseguindo chegar com relativo perigo e fazendo Caíque trabalhar em cobranças de falta e chutes de longe.

Enquanto isso, o Grêmio aproveitou a qualidade para criar bem e abrir o placar: aos 20 minutos, Villasanti cruzou para Cristaldo, que cabeceou para boa defesa de Volpi. No rebote, o argentino encheu o pé para fazer 1 a 0.

O restante do primeiro tempo foi sem maiores chegadas, muito em função do gramado encharcado no Centenário em função das fortes chuvas na serra gaúcha.

Na segunda etapa, o Grêmio voltou melhor a campo e conseguiu conectar melhor no ataque, envolvendo Diego Costa nas tramas ofensivas. Aos 19, o centroavante sofreu pênalti de Marcelo e converteu a cobrança para ampliar a vantagem.

O Tricolor manteve o jogo sob controle a partir de então, mas levou um susto na reta final do duelo. Em escanteio pela esquerda, Caíque errou soco na saída do gol, e Du Queiroz mandou contra as próprias redes.

Restou à equipe visitante controlar o ímpeto do Caxias, que arriscava de longe e pressionava pelo empate nos minutos finais, sem sucesso.