Giro: Athletico-PR vence Operário pela ida da semifinal do Paranaense

O Athletico-PR saiu em vantagem na ida da semifinal do Campeonato Paranaense neste sábado, diante do Operário. No jogo disputado no Germano Krüger, em Ponta Grossa, o Furacão saiu vitorioso por 2 a 1, com gols de Fernandinho e Pablo. O segundo tento, inclusive, foi marcado nos acréscimos, enquanto Felipe Augusto foi às redes pelo Operário.

O segundo jogo da semifinal está marcado para o dia 27 de março (quarta-feira), na Arena da Baixada. A outra semifinal será resolvida entre Maringá e Coritiba, que duelam pela primeira vez nesse domingo.

Bahia passa para final do Baiano

O Bahia comandado por Rogério Ceni garantiu vaga na final do Campeonato Baiano. O Tricolor da Boa Terra goleou o Jequié por 4 a 1 na Arena Fonte Nova, e ampliou a vantagem no agregado para 5 a 1. O destaque do jogo foi o atacante colombiano Óscar Estupiñán, com um hat-trick, enquanto Rafael Ratão anotou o outro tento dos mandantes. Agora, espera-se o outro finalista do Baianão, que será definido entre Vitória e Barcelona de Ilhéus.

Ceará garante vaga na decisão do Cearense

O Ceará, neste sábado, garantiu vaga na final do Campeonato Cearense. O Vozão empatou com Ferroviário na Arena Castelão em 1 a 1, com gol de Lourenço. Na ida, a equipe comandada por Vagner Mancini havia feito sua parte, por 3 a 2, e conseguiu sua classificação por conta da vantagem no agregado. Agora, a equipe espera o segundo jogo do duelo entre Fortaleza e Maracanã para saber seu adversário na grande decisão.

Avaí conquista classificação para semis do Catarinense

O Avaí está classificado para a semifinal do Campeonato Catarinense. O Leão da Ilha goleou o Joinville por 4 a 0, neste sábado, pela volta das quartas de final da competição, com gols de Jonathan Costa, Maurício Garcez e Gabriel Poveda (duas vezes). O time dirigido por Eduardo Barroca espera a definição do duelo entre Marcílio Dias e Brusque, no domingo, para saber seu adversário nas semis.