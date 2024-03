Funcionária da Red Bull formaliza à FIA denúncia contra Christian Horner

A funcionária da Red Bull Racing responsável pelas denúncias de comportamento inapropriado contra Christian Horner, chefe da equipe de Fórmula 1, fez uma queixa formal junto à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) contra as atitudes supostamente cometidas pelo dirigente.

A ação acontece na esteira de outras queixas realizadas à entidade máxima da categoria ao longo das últimas semanas, de acordo com a BBC.

O que aconteceu

De acordo com a BBC, a funcionária denunciou Christian Horner de maneira oficial junto ao comitê de ética da FIA. O motivo alegado é o comportamento inapropriado do britânico nos bastidores da Red Bull.

Esta não é a primeira queixa prestada contra Horner ao longo das últimas semanas. Um primeiro depoimento acusava o comportamento do dirigente contra uma funcionária e dizia temer que a Red Bull tentasse 'acobertar o caso'.

No dia 6 de março, uma nova queixa reforçou os fatos citados da primeira vez e alertou que a delatora falaria à imprensa se o caso não fosse levado a sério.

A funcionária foi suspensa de suas atividades pela Red Bull depois que as primeiras denúncias se tornaram públicas. Agora, ela tenta recorrer da decisão da montadora.

Horner diz ser inocente, e a Red Bull cita confidencialidade para não comentar o caso. A FIA ainda não se manifestou oficialmente.

O caso Horner

Em fevereiro, a Red Bull anunciou a realização de uma investigação independente para apurar as denúncias de comportamento inapropriado por parte de Christian Horner, chefe da equipe, com funcionárias.

Ao final do mês, a equipe descartou as acusações com base no que foi apurado pelos consultores contratados.

Mensagens supostamente atribuídas a Horner dirigidas a mulheres da Red Bull vazaram publicamente nas últimas semanas. O dirigente não comentou a veracidade das mesmas.

O caso aprofundou uma disputa interna na montadora austríaca envolvendo, além de Horner, o piloto Max Verstappen e seu pai, Jos, o empresário Raymond Vermeulen e o conselheiro Helmut Marko.

Chalerm Yoovidhya, sócio majoritário da equipe, defendeu a permanência de Horner em meio ao escândalo, enquanto a Red Bull Gmbh quer a saída do britânico.