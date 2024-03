Fórmula E não lota Sambódromo do Anhembi e vê 'invasão' de fãs da F1

O E-Prix de São Paulo da Fórmula E realizado hoje (16) foi 'invadido' por fãs da Fórmula 1 e contou com arquibancadas com espaços vazios. Esta foi a segunda edição de uma prova da categoria no Brasil.

O que aconteceu

As arquibancadas do Sambódromo ficaram com espaços em branco durante todo o dia. A sessão de treino livre, por exemplo, contou com pequenas dezenas de pessoas por setor.

O público melhorou para a qualificação, mas ainda tímido. No setor B, onde fica a principal arquibancada do Sambódromo, o público se amontoou na sombra e os espaços onde o sol bateu ficaram praticamente vazios.

Os setores ficaram mais cheios na hora da corrida. No momento da largada, o principal setor acabou bastante ocupado, mas mesmo assim com espaços vazios. As outras arquibancadas, no entanto, continuaram sem muita presença do público.

Durante a corrida, diversos fãs circularam pelas áreas de alimentação e venda de bebidas. Os que ficaram nas arquibancadas aplaudiram a apoiaram os pilotos que ficaram por último no pelotão e comemoraram a ultrapassagem de Sam Bird sobre Mitch Evans na penúltima curva e que deu a vitória ao britânico.

O UOL pediu dados da presença do público e a quantidade de ingressos vendidos à Fórmula E, mas ainda não obteve os dados. A matéria será atualizada em caso de resposta.

Setor B do Sambódromo do Anhembi durante qualificação do E-Prix de São Paulo da Fórmula E Imagem: Renan Liskai/UOL

Invasão de fãs da Fórmula 1

Camisetas e bonés de equipes da Fórmula 1 foram vistos aos montes no Anhembi. Ferrari, Williams, Red Bull, McLaren, Mercedes, AlphaTauri (hoje RB) e AlfaRomeo (hoje Sauber) foram algumas das equipes "representadas" no Sambódromo.

O UOL ouviu alguns fãs da Fórmula 1 presentes. Enquanto alguns buscavam uma "nova experiência" na Fórmula E e vivenciavam o evento, outros já acompanhavam a categoria na TV.

Estamos aqui mais pela experiência, saber como é. Viemos pelo evento, vimos na internet e dá para aproveitar. Qualquer categoria de automobilismo é legal de ver. João Mario, estudante entrevistado pelo UOL

Acompanho Fórmula 1, Stock Car, Fórmula Indy... Não perco uma corrida. Vou assistir as corridas na Austrália, Japão e China (todas da Fórmula 1) de madrugada. Eu também acompanho a Fórmula E. Ano passado eu não acompanhei, mas este ano estou. Leonardo, publicitário entrevistado pelo UOL

Eu acompanho todo tipo de automobilismo e até motociclismo, então sou um fã de automobilismo e aproveitei para vir na Fórmula E este ano. É a primeira vez na Fórmula E. Tem muita coisa para fazer, até muito mais que a Fórmula 1, tem mais ativações. Guilherme, estudante entrevistado pelo UOL

Não acompanho tanto a Fórmula E. Estou aqui mais para conhecer, comecei a assistir o ano passado. Eu gosto muito da McLaren, na Fórmula 1 e agora na Fórmula E. Paulo, tecnólogo entrevistado pelo UOL

Hyoran e João Mário, estudantes entrevistados pelo UOL na Fórmula E em São Paulo, vestindo camisas da Alfa Romeo e AlphaTauri, da Fórmula 1 Imagem: Renan Liskai/UOL

Leonardo, publicitário entrevistado pelo UOL na Fórmula E em São Paulo, vestindo camisa da Ferrari, da Fórmula 1 Imagem: Renan Liskai/UOL

Guilherme e Adria, estudante e social media entrevistados pelo UOL na Fórmula E, vestindo camisa da Red Bull e boné de Ayrton Senna Imagem: Renan Liskai/UOL