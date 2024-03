Fórmula E chega a São Paulo com brasileiros em baixa e jejum de ex-F1

O E-Prix de São Paulo da Fórmula E acontece hoje (16), no Sambódromo do Anhembi, apenas pela segunda vez no Brasil. A categoria conta com dois pilotos brasileiros e uma série de ex-Fórmula 1 pilotando os carros elétricos.

Quem são os principais pilotos?

Lucas Di Grassi e Sergio Sette Camara representam o Brasil na Fórmula E. O primeiro corre pela ABT Cupra, enquanto o segundo compete pela ERT.

Os dois pilotos brasileiros não vivem um bom começo de temporada. Após três etapas disputadas, nenhum deles conseguiu pontuar.

O atual líder do campeonato é o neozelandês Nick Cassidy, da Jaguar. Ele tem 57 pontos na competição e venceu a última prova, disputada na Arábia Saudita. O piloto também foi o vencedor da etapa de São Paulo do ano passado.

A Fórmula E conta com seis pilotos que passaram pela Fórmula 1: Lucas Di Grassi, Pascal Werhlein, Jean-Éric Vergne, Sebástien Buemi, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries.

Buemi vive um longo jejum. Um dos primeiros pilotos da história da Fórmula E, campeão da categoria uma vez e o maior vencedor de provas (13) ao lado de Di Grassi, o suíço não vence uma corrida há 62 provas. Sua última vitória foi em 2019.

Sebastien Buemi, ex-piloto da Toro Rosso na F-1, disputa a Fórmula E Imagem: Getty Images

Números da Fórmula E

O maior campeão da história da Fórmula E é Jean-Éric Vergne. O piloto francês conquistou o título da categoria duas vezes ao longo das 10 temporadas de existência.

Lucas Di Grassi é líder em três quesitos. O brasileiro é o piloto que mais disputou provas até aqui (116), o que mais somou pódios (40) e também é o que mais venceu etapas (13), posto que divide com Buemi.

O atual campeão da Fórmula E é o britânico Jake Dennis, da Andretti. A Envision Racing é a atual campeã dos construtores.

A etapa do Brasil é a quarta da atual temporada. A Fórmula E já passou por México, Arábia Saudita (duas vezes) e ainda passará por Japão, Itália (duas vezes), Monaco, Alemanha (duas vezes), China (duas vezes), Estados Unidos (duas vezes) e Inglaterra (duas vezes).

Programação do E-Prix de São Paulo