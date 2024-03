Fora de casa, Nice ganha do Lens e sobe na tabela do Francês

O Nice venceu o Lens neste sábado, por 3 a 1, no estádio Bollaert-Delelis, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Os gols da vitória da equipe visitante foram anotados por Moffi (2x) e Thuram-Ulien. Wahi descontou para o time mandante.

O triunf0 colocou o Nice na quarta posição do Francês. A equipe ultrapassou o próprio Lens na tabela e chegou aos 43 pontos.

Os donos da casa desperdiçaram a chance de encostar no Monaco, terceiro colocado na tabela com 45 unidades. O Lens possui 42 pontos conquistados.

O time visitante volta a campo apenas no dia 31 (domingo), para o duelo diante do Nantes, pelo Francês. O Lens encara o Lille, no dia 29 (sexta-feira), pela mesma competição.

O Nice inaugurou o placar da partida aos 10 minutos do primeiro tempo. Cho puxou contra-ataque e deixou o centroavante Moffi na cara do gol. O atacante apenas empurrou para o fundo do gol.

Após o tento marcado, a equipe soube se portar em campo e foi para o intervalo com o resultado positivo.

Os visitantes mantiveram o mesmo ritmo na segunda etapa. Logo aos oito minutos, Cho apareceu novamente para servir seus companheiros. Dessa vez o passe foi para Thuram-Ulien, que ampliou o marcador para o Nice.

Com a vitória praticamente garantida, o Nice encontrou um Lens completamente desarrumado defensivamente após o segundo gol. Sabendo disso, o time visitante se lançou ao ataque mais uma vez e, de pênalti, aos 22 minutos, Toffi, de novo, fez o terceiro da equipe.

O Lens conseguiu descontar aos 31 minutos, com Wahi. O atacante aproveitou assistência de Said e anotou o primeiro gol dos donos da casa na partida.

Também neste sábado, pelo Francês, o Nantes derrotou o Strasbourg, fora de casa, por 3 a 1. Gameira e Emegha (2x) anotaram os gols dos visitantes, enquanto Comert fez para os mandantes.