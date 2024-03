Flamengo x Fluminense: prováveis escalações e onde assistir ao Carioca

O primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2024 será conhecido neste sábado. Flamengo e Fluminense voltarão ao Maracanã às 21h (de Brasília) para os 90 minutos finais da semifinal do Estadual do Rio de Janeiro.



A vantagem do Flamengo na disputa é grande. Além dos dois gols no primeiro jogo, o Rubro-Negro, campeão da Taça Guanabara, tem a vantagem do empate. Assim, para avançar à decisão e disputar o título, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer por uma vantagem de três gols. Qualquer outro resultado dará a vaga ao Flamengo.



A equipe do técnico Tite se mostrou superior nos dois confrontos realizados na temporada, ambos pelo Estadual. Na décima rodada da Taça Guanabara, há três semanas, o Fla também bateu o Flu por 2 a 0. Além disso, o ex-treinador da Seleção Brasileira deve ter o elenco praticamente completo à disposição. A única ausência certa é o meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia renal. O atacante Gabigol e o lateral-direito Wesley, desfalques no primeiro jogo, retornam após se recuperarem de lesões. Já o volante Pulgar e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que deixaram o campo com problemas físicos no último domingo, voltaram a treinar normalmente e devem ser relacionados.

É amanhã, Nação! O MENGÃO enfrenta o Fluminense, às 21h, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do @cariocao! Acompanhe a transmissão em áudio da FlaTV e da FlaTV+! O pré-jogo (com imagens) da FlaTV+ começa às 18h30! Narração: Emershow Santos

Comentários: Bruno Pet... pic.twitter.com/u33iqTFdnH ? Flamengo (@Flamengo) March 15, 2024

Atual bicampeão carioca e vice em 2020 e 2021, o Fluminense tem uma dura missão para conseguir disputar sua quinta final consecutiva. Mas a equipe tricolor conta com um retrospecto positivo diante do rival neste século. Desde 2002, são oito vitórias por três ou mais gols. A última, um 4 a 1, aconteceu no Carioca de 2023.



Além da necessidade de superar um adversário que está em grande fase e invicto na competição, o Fluminense tem problemas. O técnico Fernando Diniz não contará com o zagueiro Thiago Santos, expulso no primeiro jogo, e com o atacante Douglas Costa, que trata uma lesão muscular. Outras possíveis ausências são o zagueiro Marlon, o lateral-direito Samuel Xavier, o meia Ganso e o atacante Germán Cano, todos com problemas físicos.



Além do Fla-Flu, o sábado terá também a definição do primeiro finalista da Taça Rio, torneio que conta com as equipes classificadas entre a quinta e oitava posições na Taça Guanabara. Portuguesa e Boavista, que empataram em 1 a 1 na semana passada, no Luso Brasileiro, voltam a se enfrentar. O segundo confronto será em Saquarema, no Rio de Janeiro. O Boavista, além de jogar diante de sua torcida, tem a vantagem do empate pela melhor classificação na Taça Guanabara. A partida será às 18h30, no horário de Brasília.



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Sábado, 16 de março de 2024

Horário: 21h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá



FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro

Técnico: Tite



FLUMINENSE: Fábio, Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso (Renato Augusto); Arias, Cano (Jhon Kennedy ou Lelê) e Keno

Técnico: Fernando Diniz