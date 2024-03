Flamengo: quando foi o incêndio no Ninho do Urubu?

Do UOL, no Rio de Janeiro

O incêndio no Ninho do Urubu aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019. Ao todo, 10 jovens que jogavam na base do Flamengo morreram e 16 sobreviveram.

O que aconteceu

O incêndio foi causado por conta de um defeito no ar-condicionado e do material inflamável das paredes dos contêineres. O relatório foi feito de acordo com a perícia da Polícia Civil.

As 10 vítimas fatais foram: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Rykelmo de Souza Viana, Samuel Thomas e Vitor Isaías. Todos tinham entre 14 e 16 anos.

A família de apenas um deles não entrou em acordo com o Flamengo. Parentes de Christian Esmério brigaram na Justiça contra o clube e receberam uma sentença a favor, no qual estabeleceu-se o pagamento de R$ 2,824 milhões por danos morais, além de uma pensão de R$ 7 mil por mês.

Três meninos que sobreviveram e ficaram internados ainda seguem no clube: o goleiro Dyogo Alves já está promovido ao profissional e é a terceira opção de Tite. O volante Rayan Lucas alterna entre o time de cima e o sub-20. Já o ex-zagueiro Jhonata Ventura voltou a jogar, mas encerrou a carreira e tornou-se scout do Flamengo desde o fim do ano passado.

Não houve uma condenação criminal após o incêndio. Os envolvidos seguem prestando depoimentos.