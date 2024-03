Flamengo: onde estão os sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu

Do UOL, no Rio de Janeiro

O incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, teve 16 sobreviventes. Veja onde cada um está cinco após após a tragédia.

Os três ainda no Fla

Dyogo Alves (goleiro) - Aos 20 anos, já está efetivado aos profissionais e é terceira opção do técnico Tite. De vez em quando, "desce" para o sub-20.

Rayan Lucas (volante) - Após disputar a Copinha, integrou o elenco profissional e participou de duas partidas do Carioca. Agora disputa a Libertadores sub-20.

Jhonata Ventura (ex-zagueiro) - Ficou internado e voltou a jogar no meio de 2021, mas encerrou a carreira no fim do ano passado e tornou-se scout do Fla.

Os outros 13

Cauan Emanuel (atacante) - Também precisou ficar internado. Estava no Fortaleza, mas o contrato acabou no fim do ano passado. Atualmente, está sem clube.

Felipe Cardoso (meia) - Deixou o Flamengo em 2020 e, desde o ano passado, defende o Santa Cruz.

Wendel Alves (atacante) - Saiu em 2018 e, desde 2022, está no Internacional. .

Samuel Costa (atacante) - Se despediu da Gávea em 2021 e, hoje, defende o Azuriz, do Paraná.

Pablo Ruan (atacante) - Deixou o Fla em 2020 e está no Londrina desde o ano passado.

Caíke Silva (meia) - Atua pelo Barra, de Santa Catarina.

Filipe Chrysman (atacante) - Está no Central de Caruaru. Deixou o Rubro-Negro em 2021.

Kayke Campos (zagueiro) - Deixou o Fla em 2021 e foi para Al Ahli, dos Emirados Árabes. Esta emprestado ao Hatta Club, do mesmo país.

Jean Sales (atacante) - Defendeu o Alverca, de Portugal. Desde o ano passado está no Santa Clara, do mesmo país. Saiu do Fla em 2020.

Kennyd Lucas (atacante) - Pertence ao Goiás, mas foi emprestado ao Porto B, de Portugal.

Naydjel Callebe (meia) - Foi dispensado 11 meses depois da tragédia e fez testes em outros clubes, mas não passou. Está no Copagril, time paranaense de futsal

João Vitor Gasparin Torrezan (meia) - Está no Trieste, clube amador de Curitiba.

Gabriel Castro (lateral direito) - Ficou no clube por mais seis meses após o incêndio. Hoje joga torneio amador em Franca (SP) e trabalha em uma fábrica de bolsas com o pai.