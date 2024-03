Flamengo lembra virada e prega pés no chão para Fla-Flu da semi do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O placar de 2 a 0 no primeiro Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca foi bem comemorado pelos torcedores do Flamengo. No elenco, porém, ligou um sinal de alerta. A lembrança pela decisão do ano passado ainda segue viva para os jogadores.

O que aconteceu

O clima entre os jogadores foi de pés no chão após o clássico. A maioria do elenco estava em 2023, quando o Flamengo abriu 2 a 0 no primeiro jogo da final e levou 4 a 1 na volta.

A virada foi citada pelos atletas ainda no vestiário após o Fla-Flu. "Não tem nada ganho", disse Pedro na última roda de conversa depois do jogo.

O Fla também entendeu que poderia ter feito um placar mais elástico. O time teve um volume ofensivo alto, mas não converteu o domínio em gols. Isso foi levado também para a primeira conversa no Ninho na reapresentação.

Serve de lição, com certeza. Mas também sabendo que estamos em um outro momento em relação àquele do ano passado. Temos que focar nesse ano. A gente sabe que não tem nada ganho, trata-se de Fla-Flu, de clássico, então vai ser um novo jogo, novo duelo, tem de entrar com o mesmo foco, a mesma concentração para tentar a vitória Pedro

Naquela final, o Flamengo já passava por momentos conturbados. Ainda com Vítor Pereira, o clube já vivia a pressão de três títulos perdidos. O treinador foi demitido logo depois da derrota.

Atualmente, o sentimento é de mais confiança. Tite mudou o ambiente, recuperou jogadores física e mentalmente, além de ter vencido a Taça Guanabara, que ganhou importância após um 2023 de fracassos.

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje (16), às 21h (de Brasília). O Fla pode perder por até dois gols de diferença que ainda se classifica, já que tem a vantagem do empate.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.