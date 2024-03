Flamengo empata com o Fluminense e carimba vaga para a final do Carioca

O Flamengo eliminou o Fluminense e está na final do Campeonato Carioca. Com a vantagem construída no jogo de ida da semifinal, em que venceu por 2 a 0, o Rubro-Negro fez uma partida segura, empatou por 0 a 0, neste sábado, no Maracanã, e se garantiu na decisão.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tinha a vantagem do empate em pontos e saldo de gols na semifinal contra o Fluminense. Após vencer por 2 a 0 no último sábado, ficou em situação confortável. O Flu precisava ganhar por três gols de diferença para ir à final. Contra um sólido rival, não conseguiu criar muitas chances e está fora da briga depois de um bicampeonato em cima do rival.

O Flamengo jogou com o regulamento e deu nova prova da solidez defensiva sob o comando de Tite. Com o técnico, o time ainda não levou gol em jogo oficial em 2024. Agora, o Rubro-Negro aguarda o vencedor do duelo entre Nova Iguaçu e Vasco, que se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O primeiro jogo da final está previsto para o dia 31.

O jogo

O Fluminense teve dois desfalques de peso. Cano, com entorse no joelho direito, e Ganso, sentindo dores na panturrilha direita, foram baixas, assim como o suspenso Thiago Santos, expulso na primeira semifinal, e Samuel Xavier, fora há mais tempo. Fernando Diniz, então, apostou em Lima e em John Kennedy. O técnico tricolor já iniciou o clássico com Martinelli na zaga e colocou o atacante Marquinhos na lateral direita. Já do lado do Flamengo, Tite repetiu a escalação da primeira semifinal.

A primeira investida de mais perigo do clássico deste sábado foi rubro-negra. Aos três minutos, Ayrton Lucas cruzou pela esquerda e Luiz Araújo completou por cima. A resposta tricolor foi dois minutos depois. Marcelo cruzou da esquerda, a bola desviou e sobrou para Renato Augusto, na área. Ele, contudo, emendou por cima. Na sequência, o Fla errou na saída de bola. Arias invadiu a área pela direita e cruzou. A zaga conseguiu afastar.

Aos dez minutos, Pedro foi acionado, invadiu a área pela direita e cruzou. Manoel foi providencial e desviou, tirando a oportunidade de Arrascaeta, na pequena área, completar. O Fla quase abriu o placar aos 27 minutos. Luiz Araújo achou Pedro, que conseguiu finalizar. Fábio fez grande defesa. No rebote, Lima chegou antes de Arrascaeta e cortou. Na cobrança de escanteio, Léo Pereira completou para fora.

Renato Augusto, aos 30, ficou com a sobra na entrada da área. Ele chutou à direita de Rossi, com perigo. O Flamengo marcou no minuto seguinte. Rossi encontrou Arrascaeta na esquerda. Ele cruzou de trivela para Pedro. O centroavante completou e fez 1 a 0. Contudo, o VAR, comandado por Rodrigo Nunes de Sá, recomendou revisão de lance na origem da jogada, em que Keno foi tocado por Luiz Araújo na entrada da área. O árbitro Wagner Nascimento Magalhães que estava em cima do lance e havia mandado o jogo seguir, voltou atrás e deu falta, anulando o gol rubro-negro. O contato em Keno foi mínimo. Marcelo cobrou a falta por cima.

O Flamengo fechou os espaços do Fluminense, que pouco criou. O primeiro tempo terminou 0 a 0, o que complicou ainda mais a missão tricolor no Maracanã.

Tite mudou no intervalo e trocou Bruno Henrique no lugar de Luiz Araújo. Aos cinco minutos, Renato Augusto arriscou da intermediária e acertou o travessão, na melhor chance tricolor até então. Diniz, aos 16 minutos, colocou Lelê no lugar de Renato Augusto. Ao mesmo tempo, Tite colocou Viña na vaga de Ayrton Lucas.

Aos 21, Bruno Henrique fez boa jogada pela direita e cruzou. Cebolinha cabeceou e quase marcou. Marcelo, aos 25, chutou cruzado e viu a bola sair rente à trave esquerda de Rossi. Contudo, a arbitragem assinalou impedimento.

Diniz foi para o tudo ou nada aos 25 minutos. Ele promoveu a estreia do atacante colombiano Jan Lucumí e também colocou Alexsander. Saíram Marquinhos e Manoel. O Fluminense, assim, ficou sem zagueiro de ofício, com a zaga formada por Martinelli e André. Aos 27, Varela bloqueou finalização de John Kennedy e foi providencial.

Aos 31, o técnico tricolor fez as últimas mudanças. Ele pôs Diogo Barbosa e Terans. Saíram Marcelo e Keno. Dois minutos depois, Tite foi mais conservador. Ele sacou De La Cruz e Pedro. Allan e Victor Hugo entraram. O Flamengo administrou o jogo, a vantagem e carimbou a vaga para a final do Campeonato Carioca.

Fim de jogo. Flamengo 0x0 Fluminense. Com o resultado, o Tricolor se despede do Cariocão 2024. ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 17, 2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16/03/2024, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartão amarelo: Keno, Fernando Diniz, Marquinhos, Lima, André, Martinelli e Jan Lucumí (Fluminense) e Rossi, Luiz Araújo e De La Cruz (Flamengo)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz (Allan) e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo (Bruno Henrique) e Pedro (Victor Hugo).

Técnico: Tite.

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos (Jan Lucumí), Manoel (Alexsander), André e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Renato Augusto (Lelê); Arias, Keno (Terans) e John Kennedy.

Técnico: Fernando Diniz.