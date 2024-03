Flaco canta Michel Teló após 3 gols pelo Palmeiras: 'Vivi algo espetacular'

O atacante Flaco López cantou Michel Teló após fazer um hat-trick na vitória do Palmeiras por 5 a 1 sobre a Ponte Preta, hoje, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Após marcar três vezes contra a Ponte Preta, Flaco cantou a música 'Ai Se Eu Te Pego', de Michel Teló, para comemorar, em entrevista à CazéTV. O atacante tem 10 gols em 13 jogos na temporada do Verdão.

Para o atacante, a maturidade e o tempo foram essenciais para que ele pudesse retomar a confiança e titularidade. Flaco agora é titular com Abel e com uma minutagem muito maior do que a reta final do ano passado.

Em 2023, somando os últimos cinco jogos da temporada, Flaco alcançou apenas 69 minutos em campo. Nas poucas oportunidades que recebeu, jogou por pouco tempo.

Foi maturação. Ter tempo para amadurecer. Às vezes a gente não acredita nesses tempos. E hoje vivi algo espetacular, aproveitei o máximo as oportunidades que me deram. É tempo, trabalho. Ficar tranquilo comigo mesmo. Flaco López, atacante do Palmeiras, à Cazé TV

Com a vitória, o Palmeiras avança para a semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira conhecerá seus adversários amanhã após jogos entre Santos x Portuguesa, Red Bull Bragantino x Inter de Limeira e São Paulo x Novorizontino.