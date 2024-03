FC Porto x Vizela: confira onde assistir e prováveis escalações do Português

Neste sábado, o Porto recebe o Vizela no Estádio do Dragão pela 26ª rodada do Campeonato Português. O jogo começa às 17h30.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Star+.

Posição na tabela

Porto: 55 pontos em 25 jogos - começou a rodada em 3º lugar.



Vizela: 21 pontos em 25 jogos - começou a rodada em 17º lugar.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Nico Gonzalez, Varela, Francisco Conceição; Pepê, Galeno e Evanilson.



Técnico: Sérgio Conceição.

Vizela: Buntic; Tomás, Gonçalves, Escoval, Pereira; Bruno Costa, Pedro Ortiz, Samu; Quina, Lokilo e Essende.



Técnico: Rubén De La Barrera.

Arbitragem

O árbitro do jogo será João Gonçalves, com os auxiliares João Bessa Silva e Ângelo Carneiro.