Fabrício Bruno destaca atuação do Flamengo contra o Fluminense

O Flamengo jogou com o regulamento, fez uma exibição segura e carimbou a vaga para a final do Campeonato Carioca. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro empatou sem gols com o Fluminense neste sábado, no Maracanã. Recém-convocado para a Seleção Brasileira, Fabrício Bruno, assim, tem mais um motivo para comemorar.

"Sem palavras, sonho desde criança defender a minha Seleção, mas eu falei que para estar na Seleção era preciso estar bem no meu clube. Graças a Deus, as coisas aconteceram. Sou grato a todos que fizeram parte deste processo, inclusive o clube, que dá todo o suporte no dia a dia. Grato, feliz. É a realização de um sonho. Trabalhei muito para isso. Nada cai do céu na minha vida. Nada foi fácil. Sempre foi muito trabalho. Então, feliz por esse reconhecimento", declarou Fabrício Bruno.

O zagueiro, mais uma vez, ajudou o Flamengo a sair zerado de campo. O Fluminense pouco criou ao longo dos 90 minutos. Na melhor chance, acertou o travessão de Rossi, no segundo tempo.

JOGAREMOS JUNTOS EM MAIS UMA DECISÃO! VVVAAAAMMMMOOOOOS, FLLAAAMMMEEEEEENNNGGGOOOOOOOOOO ? Gilvan de Souza / CRF#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/LToW7kHk1z ? Flamengo (@Flamengo) March 17, 2024

"A equipe do Fluminense é uma equipe bastante qualificada, de um treinador que tem três anos do comando, então eles têm uma forma de jogar que independentemente de quem comece o jogo, independentemente da posição que os jogadores estão, eles sabem cumprir muito bem o papel, mas o mais importante é que a gente soube sofrer nos momentos que tivemos de sofrer e tentamos encaixar uma bola, não conseguimos, mas o resultado nos levava para a final. Agora é descansar, preparar para a gente fazer uma grande final do Carioca", completou.

Agora, Fabrício Bruno vai para a Seleção Brasileira. O primeiro jogo da final do Carioca está previsto para o dia 31. Um conhecido do zagueiro, então, vai ter mais tempo para se adaptar: Léo Ortiz, que jogou com Fabrício no Bragantino.



"O Flamengo que ganha com isso. Léo vai se ambientar cada vez mais para a gente ter um elenco forte", finalizou Fabrício Bruno.