Fabrício Bruno agradece convocação e exalta 'sofrimento' do Flamengo

O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, aproveitou a classificação para a final do Campeonato Carioca diante do Fluminense, no Maracanã, para agradecer sua convocação para a Seleção Brasileira.

O que aconteceu

O defensor, convocado pela primeira vez pelo técnico Dorival Júnior, revelou que impôs algumas "condições" pessoais antes ser convocado, entre elas, a que deveria estar bem no Flamengo se quisesse pensar em defender a amarelinha.

Sem palavras. Sonho desde criança em defender a seleção, mas eu falei que para estar na seleção eu precisaria estar bem no meu clube e graças a Deus as coisas aconteceram e sou grato também ao clube por me dar todo suporte e isso é a realização de um sonho. Fabrício Bruno

O que mais Fabrício Bruno disse

Sofremos o que tínhamos que sofrer. Soubemos sofrer nos momentos que tínhamos que sofrer, tentamos encaixar a bola, mas agora é descansar e nos preparar para fazer uma grande final no Carioca

Fluminense é uma equipe independente. Eles têm uma forma diferente de jogar que independente de onde estão, eles sabem muito bem cumprir o papel.