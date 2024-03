Ex-pilotos da F1 prestigiam 'esvaziada' etapa de São Paulo da Fórmula E

Do UOL, em São Paulo

O E-Prix de São Paulo de 2024 contou com a presença de importantes nomes do automobilismo brasileiro no público que foi prestigiar o evento deste sábado (16).

Apesar das celebridades, o público não empolgou. Até o treino classificatório, as arquibancadas do Anhembi, no entanto, ainda não estavam lotadas.

O que aconteceu

Felipe Massa, Emerson Fittipaldi (ex-pilotos da Fórmula 1), Cacá e Popó Bueno (Stock Car), são alguns dos nomes que foram acompanhar in loco a etapa paulista, no Sambódromo do Anhembi.

Bicampeão da Fórmula 1, Fittipaldi visitou o box da McLaren e interagiu com fãs, tirando fotos e distribuindo autógrafos. Ele representou a escuderia entre 1974 e 1975, quando conquistou seu segundo título individual na categoria.

Massa, também ex-Fórmula 1 (Ferrari, Williams e Sauber), teve uma breve interação com fãs. Ele compete atualmente na Stock Car, pela TMG Racing.

Os irmãos Bueno Popó e Cacá foram vistos entre os espectadores presentes, e irão acompanhar o evento em um camarote no Anhembi.

Felipe Massa prestigia o E-Prix de São Paulo de 2024, no Anhembi Imagem: Renan Liskai/UOL

O E-Prix de São Paulo

O Prêmio de São Paulo é a quarta etapa do Mundial de Fórmula E de 2024. As outras três foram realizadas no México e na Arábia Saudita (duas vezes).

O alemão Pascal Werhlein (Porsche 99X Electric) largará a corrida na pole. A largada tem início previsto para 14h (horário de Brasília).

É apenas a segunda edição da categoria no Brasil; a primeira também foi realizada na capital paulista, em 2023.