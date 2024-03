Escalação do São Paulo: Calleri segue como dúvida para as quartas do Paulista

A escalação do São Paulo pode contar com mudanças para a partida deste domingo, contra o Novorizontino, às 18h (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Jonathan Calleri, tratando o rompimento de um cisto de Baker, segue como dúvida para o jogo.

Calleri tem sido ausência nesta semana de preparação do São Paulo para as quartas de final do Paulistão devido ao rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita. Com dores no local, o atacante não tem conseguido trabalhar sem restrições, o que pode inviabilizar sua presença no confronto com o Novorizontino.

O São Paulo vai esperar até o último momento para saber se pode contar com Calleri nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas a tendência é que o camisa 9 tricolor não comece jogando, podendo até mesmo ficar de fora dos relacionados para a partida.

Caso isso se confirme, André Silva pode ser a grande novidade na escalação do São Paulo, contando com uma atmosfera ideal para sua estreia, com o Morumbis lotado, em um jogo decisivo. A pressão seria enorme para o recém-chegado, que ao mesmo tempo teria uma oportunidade de ouro para mostrar seus serviços.

Se Thiago Carpini optar por alguém com mais entrosamento com o elenco, uma dupla de ataque composta por Ferreirinha e Luciano, utilizada na partida contra o Palmeiras, em que Calleri também foi desfalque, por suspensão, não está descartada. Outra alternativa seria a entrada do jovem Juan.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Novorizontino tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Luciano, Ferreirinha e Calleri.

Fato é que com ou sem Calleri a partida deste domingo promete ser dificílima para o São Paulo, que enfrentará o Novorizontino, dono da quarta melhor campanha geral do Campeonato Paulista, à frente, por exemplo, do Red Bull Bragantino, que avançou às quartas de final como líder do Grupo C.

A torcida são-paulina fará sua parte. O Morumbis estará lotado. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. O time comandado por Thiago Carpini terá tudo ao seu favor para se classificar, independentemente dos desfalques. Após ser eliminado precocemente pelo Água Santa, nas quartas de final do Paulistão do ano passado, o Tricolor sabe que não pode repetir a dose.