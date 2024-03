Dorival Júnior convoca Pepê para substituir Casemiro na Seleção Brasileira

O meia-atacante Pepê, do Porto, foi convocado pelo técnico Dorival Junior para a Seleção Brasileira neste sábado, visando os amistosos contra Inglaterra e Espanha nessa data Fifa. O atleta de 27 anos foi chamado após o corte do volante Casemiro, lesionado.

"Acabamos de receber um relatório do Dr. Rodrigo Lasmar. De uma pré-relação feita pela comissão técnica da Seleção Brasileira com 50 nomes, 13 deles já estavam afastados por lesão em seus clubes. Infelizmente, perdemos também Casemiro. Sendo assim, Pepê, do Porto, um atacante de origem e hoje atuando como meia, está convocado", explicou Dorival Júnior.

Essa é a segunda convocação de Pepê, que foi chamado por Fernando Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O jogador, que se destacou pelo Grêmio no Brasil, possui cinco gols e sete assistências em 39 jogos na temporada atual pelo Porto.

O Brasil encara a Inglaterra no dia 23 e depois enfrenta a Espanha, no dia 26. Esses jogos serão os primeiros de Dorival sob o comando da Amarelinha.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Bento - Athletico-PR; Léo Jardim - Vasco; Rafael - São Paulo



Laterais: Danilo - Juventus (ITA); Yan Couto - Girona (ESP); Ayrton Lucas - Flamengo; Wendell - Porto (POR)



Zagueiros: Beraldo - PSG (FRA); Gabriel Magalhães - Arsenal (ING); Fabrício Bruno - Flamengo; Murilo - Palmeiras



Meio-campistas: André - Fluminense; Andreas Pereira - Fulham (ING); João Gomes - Wolverhampton (ING); Bruno Guimarães - Newcastle (ING); Douglas Luiz - Aston Villa (ING); Lucas Paquetá - West Ham (ING); Pablo Maia - São Paulo



Atacantes: Endrick - Palmeiras; Rodrygo - Real Madrid (ESP); Pepê - Porto (POR); Galeno - Porto (POR); Raphinha - Barcelona (ESP); Richarlison - Tottenham (ING); Savinho - Girona (ESP); Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)