Ex-F1 lamenta falta de reconhecimento da Fórmula E no Brasil: 'É estranho'

Representantes do Brasil na Fórmula E, Lucas Di Grassi e Sergio Sette Camara falaram sobre o reconhecimento da categoria de carros elétricos pela torcida brasileira.

O que aconteceu

Lucas Di Grassi, que correu na Fórmula 1 em 2010, disse estranhar o reconhecimento ainda baixo do público brasileiro. Ele citou outros pilotos do Brasil que passaram pela Fórmula E para se explicar.

A Fórmula 1 ainda é o número um, mas a Fórmula E já é o número dois em termos de dificuldade, de tecnologia, de salário de piloto e nível. A Fórmula E ainda não tem o reconhecimento que precisa no Brasil. Acho até estranho porque tivemos os maiores nomes do automobilismo brasileiro passando pela categoria: Bruno Senna, Nelsinho Piquet, Felipe Massa, Felipe Nasr, testaram Fittipaldi, Drugovich e hoje tem eu e o Sette Câmara representando o Brasil. Lucas Di Grassi, ao UOL

Di Grassi ainda citou o legado brasileiro na categoria que existe desde 2014. Na avaliação do piloto, as coisas podem mudar com o tempo. "Temos um legado de pilotos que passaram por aqui bem importante. Me surpreende um pouco a falta desse reconhecimento, mas isso vai acontecer com o tempo. É normal, a Fórmula E tem pouco tempo comparado com outras", disse.

Sette Camara, por sua vez, disse que "não dá para reclamar". Para ele, é natural que se espere uma adesão rápida do público, mas que não seja desta forma.

Quem não segue de perto não tem a obrigação de saber, quem segue de perto sabe que eu só corri em equipes pequenas e que se eu tivesse em um carro bom andaria bem. Acho que não dá para reclamar É um esporte jovem, é o segundo ano que estamos no Brasil... Lógico que queremos uma adoção rápida, mas não é sempre assim. Sergio Sette Camara, ao UOL

Sergio Sette Camara, piloto brasileiro da ERT, que disputa a Fórmula E Imagem: Qian Jun/MB Media/Getty Images

Brasil e a Fórmula E

O E-Prix de 2024 de São Paulo será realizado hoje, no Anhembi, e é apenas a segunda prova da categoria no Brasil. A primeira vez da Fórmula E em solo brasileiro aconteceu no ano passado e terminou com vitória do neozelandês Nick Cassidy.

A Fórmula E contou com diversos brasileiros. Passaram pela categoria os pilotos Bruno Senna, Felipe Nasr, Sergio Sette Camara, Nelsinho Piquet, Felipe Massa e Lucas Di Grassi. Enzo Fittipaldi e Felipe Drugovich também chegaram a fazer testes, assim como Caio Collet, que é piloto reserva da Nissan atualmente.

Lucas Di Grassi é um dos maiores nomes da história da Fórmula E. O brasileiro tem 13 vitórias na categoria e está empatado com Buemi no posto de piloto que mais venceu provas. Ele também tem um título conquistado e é o piloto que mais disputou E-Prix's, com 116 etapas.

Sergio Sette Camara, o outro representante do Brasil atualmente, tem números mais discretos. O piloto está na categoria desde 2020 e disputou 53 provas, mas ainda não conseguiu vencer.

Programação do E-Prix de São Paulo