Darmstadt x Bayern de Munique: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Alemão

Neste sábado, o Darmstadt recebe o Bayern de Munique pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. A bola vai rolar a partir das 11h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão pelo Canal GOAT, no YouTube, e no aplicativo do OneFootball.

Pontuação

Darmstadt: 13 pontos em 25 jogos, começou a rodada na 18ª posição.

Bayern de Munique: 57 pontos em 25 jogos, começou a rodada na 2ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Darmstadt: três derrotas e dois empates.

Bayern de Munique: três vitórias, uma derrota e um empate.

Prováveis escalações

Darmstadt: Schulen; Skarke, Klarer, Isherwood e Franjic; Justvan, Kempe, Muller e Holtmann; Torsiello e Wilhelmsson.

Técnico: Torsten Lieberknecht.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt e Guerreiro; Pavlovic, Goretzka e Muller, Sané, Kane e Musiala.

Técnico: Thomas Tuchel.

Arbitragem

O árbitro do confronto é Tobias Reichel.