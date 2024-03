Cruzeiro x São Paulo: veja onde assistir e detalhes da estreia tricolor no Brasileirão feminino

Neste sábado, o São Paulo fará sua estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. O Tricolor visita o Cruzeiro às 16 horas (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, pela primeira rodada da competição.

Onde assistir



O confronto não terá transmissão.

Última campanha



Cruzeiro: A Raposa foi eliminada pelo Corinthians e parou nas quartas de final na última edição do Brasileirão feminino. Já neste ano, disputou o título da Supercopa do Brasil, também contra o Timão, mas ficou com o vice.

São Paulo: O Tricolor, por sua vez, chegou um pouco mais longe na última edição - foi até as semifinais, fase na qual acabou dando adeus ao torneio ao perder, nos pênaltis, para a Ferroviária.

? Chegou nossa semana de estreia e é óbvio que me perguntaram se nossa equipe ia entrar na trend!#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/gcujTxuYvl ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 14, 2024

Prováveis escalações



Cruzeiro: Taty Amaro; Límpia Fretes, Carla Ambrózio, Calhau e Clara; Paloma Maciel;, Rafa Andrade e Maii Maii; Sandoval, Byanca Brasil e Marília.



Técnico: Jonas Urias

São Paulo: Carlinha; Letícia Alves, Ana Alice, Mimi e Bia Menezes; Maressa, Robinha e Rafa Mineira; Isabelle, Ariel Godoi e Mariana.



Técnico: Thiago Viana

Arbitragem



Tainan Bordignon Somensi será responsável por apitar o duelo, enquanto Fernanda Nândrea Gomes Antunes e Suellen das Graças Gonçalves Silva serão as assistentes.