Cruzeiro vence Tombense no Mineirão e garante vaga na final do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro está classificado para a final do Campeonato Mineiro. A Raposa venceu o Tombense por 3 a 1 na tarde deste sábado, no estádio do Mineirão, pela volta da semifinal do Estadual.

Para se classificar, um simples embate bastava ao Cruzeiro, por conta da melhor campanha na fase de classificação do Estadual. Na ida, os times haviam empatado em 0 a 0.

Na decisão, os comandados de Nicolás Larcamón esperam o segundo jogo entre Atlético-MG e América-MG, que acontecerá neste domingo. Na ida, o Galo venceu o Coelho por 2 a 0.

O jogo

O Cruzeiro foi superior na primeira etapa, conseguindo imprimir um forte ritmo nos primeiros momentos do duelo. Quem mais assustou na primeira metade de jogo, porém, foi o Tombense, em chute de fora da área de Rafinha, para grande defesa de Rafael Cabral.

A superioridade dos mandantes foi traduzida em gol no minuto 35, com o ponta esquerda Arthur Gomes. O camisa 11 recebeu lançamento de Matheus Pereira e, de cabeça, "matou" o goleiro Felipe Garcia.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Cruzeiro seguiu com o domínio do duelo e em nenhum momento viu o jogo sair do controle. Aos 25 minutos, os mandantes chegaram ao seu segundo gol, com o zagueiro Zé Vitor, contra. Matheus Pereira e Dinenno tabelaram e, quando a defesa foi tirar a bola da pequena área, ela desviou no próprio beque e "morreu" no fundo das redes.

O Tombense descontou aos 35 minutos, com o mesmo Zé Vitor. O zagueiro, sozinho, completou a cobrança de escanteio batida por Pedro e deu sobrevida aos visitantes. Porém, o camisa 4 do Tombense voltou ao falhar nos acréscimos, tentando driblar Matheus Pereira, que conseguiu o desarme, fintou o goleiro Felipe Garcia e deu números finais à vitória da Raposa.

O técnico Nicolás Larcamón, do Cruzeiro, aproveitou a ocasião para dar minutagem para jogadores importantes, como Wesley Gasolina, José Cifuentes, Alvaro Barreal, Ramiro e Juan Dinenno.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 3 X 1 TOMBENSE

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 16 de março de 2024, sábado



Horário: às 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima



Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

Gols: Arthur Gomes, aos 35 do 1ºT, Zé Vitor, contra, aos 25 e Matheus Pereira, aos 47 do 2ºT (Cruzeiro); Zé Vitor, aos 35 do 2ºT (Tombense)



Cartões amarelos: Rafinha, Pedro Costa e Pierre (Tombense)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina), Neris, João Marcelo e Villalba; Lucas Romero, Lucas Silva (José Cifuentes), Matheus Pereira, Mateus Vital (Alvaro Barreal) e Arthur Gomes (Ramiro); Rafael Elias (Juan Dinenno)



Técnico: Nicolás Larcamón

TOMBENSE: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor e Emerson Barbosa; Mikael (Pierre), Kaio Mendes (Evaristo) e Rafinha (Vitinho); Felipinho (Denner), Gustavo Modesto (Rickson) e Igor Bahia



Técnico: Raul Cabral