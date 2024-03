Com vitória do Palmeiras no Paulistão, Santos garante vaga na Copa do Brasil de 2025

A vitória do Palmeiras neste sábado sobre a Ponte Preta, por 5 a 1, pelas quartas de final do Paulistão, garantiu ao Santos a classificação para a Copa do Brasil de 2025. O Peixe, que possui no momento a segunda melhor campanha geral do torneio, não pode mais ficar de fora das cinco melhores campanhas do campeonato, que rendem as vagas para a competição nacional.

Os clubes com as cinco melhores campanhas no Campeonato Paulista se classificam à Copa do Brasil. Com 25 pontos conquistados, o Santos não possui chances matemáticas de ficar de fora do top-5, já que a Ponte Preta, dona do oitavo melhor desempenho, não irá pontuar mais.

O pior cenário para o Santos contaria com uma eliminação nas quartas de final e as classificações dos times mais bem colocados na tabela (RB Bragantino e São Paulo ou Novorizontino) às semifinais e, posteriormente, à decisão.

Mesmo assim, o Santos, que seria ultrapassado na classificação geral, continuaria entre os cinco melhores times do campeonato.

Portanto, o Santos está de volta à Copa do Brasil após não conseguir a classificação à competição desta temporada. Em 2023, o Peixe foi eliminado do torneio pelo Bahia nas oitavas de final.

Neste domingo, o Santos decide seu futuro no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, pelas quartas de final. A bola a partir das 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.