Com Marcos Rocha e Mayke titulares, Palmeiras está pronto para jogo decisivo contra a Ponte; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar a Ponte Preta, em duelo decisivo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Para esta partida, a equipe alviverde segue com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e do zagueiro Gustavo Gómez, com fratura no dedo do pé esquerdo.

O Palmeiras, então, tem a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

Do outro lado, a Ponte Preta não poderá contar com o Dudu Scheit e Gabriel Novaes, que foram expulsos na derrota para o Santo André, na última rodada da fase de grupos.

Sendo assim, a Macaca, comandada pelo técnico João Brigatti, vai a campo com: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva e Castro; Nilson Júnior, Emerson Santos, Ramon, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

O Verdão fechou a primeira fase do Estadual com 28 pontos sendo dono da melhor campanha da competição. Por isso, tem a vantagem do mando de campo. A equipe comandada por Abel Ferreira conquistou oito vitórias e quatro empates.

Enquanto isso, a Ponte Preta ficou com 17 pontos na segunda colocação do Grupo B, logo atrás do Palmeiras. A equipe de Campinas teve quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

A partida das quartas de final é em turno único. Sendo assim, quem vencer, avança. Já se o duelo terminar empatado, a vaga será definida nos pênaltis.