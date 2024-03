Com recorde de Kane, Bayern goleia e ainda sonha com título do Alemão

Neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique venceu o Darmstadt, longe de seus domínios, por 5 a 2, no Estádio am Bollenfalltor. Os bávaros saíram atrás, entretanto, com atuação decisiva de Harry Kane e Jamal Musiala, reverteram o resultado. O artilheiro inglês, inclusive, chegou a 31 gols em 36 jogos na competição, quebrando o recorde de gols marcados por um estreante em uma temporada do torneio nacional.

Com os resultado, o Bayern de Munique chega aos 60 pontos somados e segue no segundo lugar, atrás apenas do líder Bayer Leverkusen que contabiliza 67 unidades e ainda joga pela rodada. O Darmstadt, por sua vez, segue na lanterna da competição com apenas 13 pontos conquistados.

O Bayern de Munique volta aos gramados apenas no dia 30, para enfrentar o rival Borussia Dortmund pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena, às 14h30 (de Brasília). Já o Darmstadt, no dia 31, visita o Bochum, no Vonovia Ruhrstadion, às 14h30.

Os mandantes abriram o placar aos 28 minutos da primeira etapa. Mathians Honsak recebeu a bola e fez bela jogada individual contra os zagueiros do Bayern, deixando para Tim Skarke. O atacante, dentro da área, só precisou tocar de pé direito para estufar as redes de Neuer.

O Bayern de Munique arrancou o empate aos 36 do primeiro tempo, com gol do jovem Musiala. Aleksandar Pavlovic costurou a defesa do Darmstadt, invadiu a área e tocou para trás. Harry Kane escorou para Musiala, que, de perna esquerda, finalizou cruzado.

A virada veio nos acréscimos, aos 46. Pela direita, Kimmich protegeu a bola e conseguiu se livrar da marcação, cruzando para a área. O artilheiro inglês Harry Kane apareceu sozinho para cabecear forte, selando um recorde histórico na Bundesliga: com 31 gols nesta temporada, ele ultrapassou Uwe Seeler, ex-atacante do Hamburgo, que marcou 30 vezes em sua temporada de estreia no Alemão, em 1963-64.

O Bayern aumentou a vantagem aos 18 minutos da etapa complementar. Jamal Musiala recebeu na direita da grande área e deixou vários defensores do Darmstadt para trás, conduzindo para a esquerda. O jovem finalizou e a bola passou entre as pernas do goleiro.

Aos 28 minutos, os visitantes cravaram o quarto gol da goleada. Musiala carregou a bola no ataque e encontrou Gnabry invadindo a grande área. Após receber belo passe, o camisa 7 tocou com a perna direita na saída do goleiro. O quinto gol veio nos acréscimos, aos 48 minutos. Mathys Tel aproveitou sobra de Choupo-Moting e completou para o fundo das redes.

O Darmstadt, também nos acréscimos, aos 51 minutos, alcançou o seu segundo gol na partida. Dentro da grande área, o centroavante Oscar Vilhelmsson não desperdiçou a chance e cravou o dele.

Confira os outros resultados deste sábado pelo Campeonato Alemão

Union Berlin 2 x 1 Werder Bremen

Wolfsburg 1 x 3 Augsburg

Mainz 05 2 x 0 Bochum

Heidenheim 1 x 1 Borussia Monchengladbach