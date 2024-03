Com Felipe Anderson titular, Lazio vence Frosinone em jogo de cinco gols pelo Italiano

A Lazio venceu o Frosinone por 3 a 2 neste sábado, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo, disputado no Estádio Benito Stirpe, contou com a presença do brasileiro Felipe Anderson como titular.

Os gols dos comandados de Giovanni Martusciello foram marcados por Zaccagni e Valentín Castellanos (duas vezes). Já os mandantes marcaram com Lirola e Cheddira.

A vitória da Lazio interrompeu uma sequência de quatro derrotas seguidas, somando Série A e Liga dos Campeões. O técnico Maurizio Sarri, inclusive, chegou a pedir demissão do cargo após os reveses na temporada.

A Lazio se encontra na 9ª colocação do Italiano, com 43 pontos, 11 a menos em relação ao G4. Já o Frosinone segue na 18ª posição, no Z3, com 24 unidades.

O próximo compromisso da Lazio será contra a Juventus, em Roma, no dia 30 (sábado), também pelo Italiano. Já o Frosinone terá pela frente o Genoa, no mesmo dia, longe de seus domínios.