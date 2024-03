Com calor de mais de 30°C, Fórmula E entrega água e leques para o público

A organização da Fórmula E distribuiu água e leques de maneira gratuita durante o E-Prix de São Paulo de 2024.

O que aconteceu

Durante a parte da manhã, a temperatura no Sambódromo do Anhembi chegou aos 31°C. O dia começou com algumas nuvens no céu, mas logo elas se dissiparam. A previsão é de que os termômetros cheguem aos 34°C no horário da corrida.

Os postos de águas ficaram espalhados próximos a todas as arquibancadas. Os fãs puderam optar entre água natural e gelada. Os copos, todos de papel, foram colocados em cima de cada posto.

Após algumas horas de funcionamento, as bombas deram problema e a água passou a ser distribuída de maneira gratuita em postos oficiais de venda.

O público também recebeu leques personalizados. Os itens foram distribuídos nas entradas do Sambódromo.

Hoje (16) foi o único dia com a presença de público no Anhembi. O dia de ontem (15) contou com as entrevistas coletivas e uma sessão de treino livre contando apenas com a presença da imprensa.

Leque distribuído pela Fórmula E ao público presente no E-Prix de São Paulo de 2024 Imagem: Renan Liskai/UOL

Formula E em São Paulo

O E-Prix de 2024 é apenas o segundo da Fórmula E no Brasil. As duas edições tiveram a cidade de São Paulo como sede.

Na manhã de hoje (16), foram realizados um treino livre e a sessão de qualificação para definir o grid de largada. O alemão Pascal Werhlein largará na pole.

A corrida tem início previsto para 14h (de Brasília). O Brasil é representando por dois pilotos: Lucas Di Grassi, que largará na 15ª posição, e Sergio Sette Camara, que começará a prova no 19° lugar.