Ex-Flamengo faz dois, Fulham vence e segura o Tottenham no Inglês

O Tottenham perdeu uma ótima oportunidade de entrar no G4 do Campeonato Inglês, a zona de classificação para a Liga dos Campeões, neste sábado, ao ser derrotado pelo Fulham, no Craven Cottage, por 3 a 0, pela 29ª rodada da competição.

O que aconteceu

Os gols da partida foram marcados pelo brasileiro Rodrigo Muniz (2), ex-Flamengo, e o sérvio Lukic.

O Tottenham volta a entrar em campo somente no próximo dia 30, após a Data Fifa para os amistosos de março, contra o Luton Town, em casa, pelo Campeonato Inglês. O mesmo vale para o Fulham, que visitará o Sheffield United.

Logo aos dois minutos de partida o brasileiro Andreas Pereira, convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira, quase abriu o placar para o Fulham. O meia-atacante aproveitou a sobra na entrada da área para bater firme, buscando o cantinho. Ele ainda contou com o desvio na defesa antes de ver a bola tirar tinta da trave.

O Fulham conseguiu controlar bem o Tottenham no primeiro tempo, mas só conseguiu abrir o placar mesmo pouco antes do intervalo, aos 42 minutos, quando Rodrigo Muniz recebeu grande cruzamento de Antonee Robinson, dominou dentro da área e tocou com categoria para colocar os donos da casa em vantagem.

Quem esperava uma reação do Tottenham no segundo tempo se decepcionou. Logo no início da etapa complementar o Fulham ampliou com Lukic, que desviou o cruzamento à meia-altura de Castagne para vencer o goleiro adversário e deixar os donos da casa ainda mais confortáveis no jogo.

Não satisfeitos, os jogadores do Fulham ainda chegaram ao terceiro gol aos 15 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Bassey ficou com a bola dominada dentro da área e girou batendo, acertando a trave. No rebote, Rodrigo Muniz chegou antes da defesa do Tottenham para completar do jeito que deu para o fundo das redes.

A elástica vitória se transformou em goleada três minutos depois. Palhinha recebeu de Adarabioyo e soltou o pé, estufando as redes, mas o árbitro anulou o quarto gol do Fulham por impedimento de Raúl Jiménez, que chegou a tocar na bola antes de ela passar pelo goleiro.

Daí em diante bastou ao Fulham administrar a ótima vantagem construída ao longo do jogo para assegurar a importante vitória sobre o Tottenham no Craven Cottage, que afasta o time das últimas colocações do Campeonato Inglês. Já os Spurs, com o revés, seguem na quinta colocação e podem ver o Aston Villa, em quarto lugar, abrir cinco pontos de vantagem na tabela.