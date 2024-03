Brasileiros resolvem, e Porto goleia Vizela pelo Português

Neste sábado, o Porto goleou o Vizela por 4 a 1, no estádio do Dragão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Português. Francisco Conceição, Pepê, Evanilson e Toni Martínez marcaram os gols donos da casa. Pepe, contra, balançou as redes para o time visitante.

A vitória mantém o Porto na terceira colocação do Português, com 58 pontos conquistados. O Vizela segue na zona de rebaixamento e amarga a 17ª posição, com apenas 21 pontos somados.

Ambas as equipes voltam a campo no dia 30 (sábado), pelo Português. O Porto encara o Estoril, enquanto o Vizela faz frente com o Casa Pia.

O Porto começou melhor na partida, mas foi o Vizela que abriu o placar aos 16 minutos da etapa inicial. Essende arrancou pela direita e cruzou na área para ninguém. O experiente zagueiro Pepe, ao tentar afastar a bola, desviou-a contra o próprio patrimônio e marcou o primeiro gol dos visitantes.

O Vizela conseguiu segurar os donos da casa após o gol marcado e foi para o intervalo com a vitória parcial.

Todavia, a vida do Vizela se complicou logo no início da segunda etapa. Aos três minutos, Lacava fez falta em Francisco Conceição e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso do jogo.

Com um homem a mais, o Porto empatou a partida seis minutos após a expulsão. Francisco Conceição limpou a marcação, ajeitou para o pé esquerdo e acertou um lindo chute de longa distância para deixar tudo igual no estádio do Dragão.

E não demorou muito tempo para os donos da casa alcançarem a virada. Aos 23 minutos, o brasileiro Pepê recebeu na grande área e bateu forte para vencer o goleiro adversário.

O terceiro gol do Porto saiu aos 32 minutos, em jogada realizada inteiramente por jogadores brasileiros. Wendell arriscou de fora da área e parou na defesa do goleiro, que deu rebote. Bem posicionado, o atacante Evanilson apenas empurrou para o fundo das redes.

Insaciável, os mandantes alcançaram a goleada aos 44 minutos, com Toni Martínez. O espanhol aproveitou sobra na grande área e marcou o quarto e último gol do Porto no jogo.