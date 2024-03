Boavista vence a Portuguesa e avança para a final da Taça Rio

O Boavista venceu a Portuguesa por 3 a 2, neste sábado, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, e carimbou vaga para a final da Taça Rio, que reúne do quinto ao oitavo colocado da primeira fase do Campeonato Carioca e dá vaga para a Copa do Brasil de 2025.

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida da semifinal, no Luso-Brasileiro, o Boavista entrou em campo com a vantagem de poder empatar por ter feito melhor campanha do que a Portuguesa na primeira fase do Campeonato Carioca. O duelo deste sábado foi movimentado.

A Portuguesa saiu na frente do placar no Elcyr Resende. Hernane Brocador, aos 28 minutos do primeiro tempo, completou cruzamento da esquerda e fez 1 a 0. Foi o primeiro gol dele pela Lusa.

O Boavista empatou no começo do segundo tempo. Aos seis minutos, Matheus Lucas cobrou pênalti e fez 1 a 1 no Elcyr Resende. Foi o sétimo gol dele no Carioca, estando a dois de Pedro, do Flamengo, goleador do torneio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Boavista Sport Club (@boavistasc)

A virada aconteceu aos 29 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Jeffinho desviou e fez 2 a 1. A Portuguesa conseguiu empatar aos 36 minutos, com Guerra, que completou após desvio de Hernane explodir no travessão. A arbitragem apontou impedimento, mas o VAR validou a jogada: 2 a 2.

A Portuguesa ficou com um jogador a menos, já que Leandrinho foi expulso aos 42 minutos. O Boavista ainda sofreu um susto nos acréscimos, quando Cesinha foi derrubado na área. Contudo, ele estava impedido. O time de Bacaxá resolveu o duelo aos 57 minutos, com gol de Abner Vinícius: 3 a 2. A Lusa reclamou da arbitragem de Rafael Martins de Sá, com confusão após o apito final.

Agora, o Boavista aguarda o vencedor da semifinal entre Botafogo e Sampaio Corrêa, que se enfrentam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Fogão venceu o jogo de ida por 2 a 1. Assim, pode até perder por um gol de diferença que avança para a decisão por ter feito melhor campanha. O primeiro jogo da final da Taça Rio está previsto para o dia 31.