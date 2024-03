Após vitória do Palmeiras, Abel se pronuncia contra discriminação após sofrer ataque de diretor do São Paulo

O Palmeiras se classificou à semifinal do Campeonato Paulista na noite deste sábado depois de golear a Ponte Preta por 5 a 1, na Arena Barueri. Após a partida, o técnico Abel Ferreira usou os minutos iniciais de sua entrevista coletiva para se posicionar, mais uma vez contra os ataques que recebeu do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, no Choque-Rei que aconteceu no início deste mês

"Gostaria de abrir minha coletiva de imprensa com um assunto da atualidade e que é global e dizer que repudio todo e qualquer ato de discriminação, seja de gênero, cor de pele, nacionalidade ou qualquer tipo de violência. Isso vai muito além da esfera do futebol. É uma questão de humanidade. Repito: repudio todo e qualquer ato de discriminação. Essa é a mensagem que gostaria de deixar e publicamente desse assunto não falo mais", declarou o treinador, que em seguida, ficou em silêncio por um tempo.

Na última semana, o São Paulo conseguiu um acordo com a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e se livrou de possíveis suspensões na reta final do Campeonato Paulista. O acordo previa o São Paulo pagasse uma multa para evitar o julgamento de jogadores e dirigentes que foram denunciados pela confusão no clássico contra o Palmeiras, no Morumbis. Nessa ocasião, Carlos Belmonte xingou o treinador do Verdão de "português de m...".

Como parte disso, o diretor do Tricolor, que está suspenso dos jogos de sua equipe até o fim do Paulistão, precisou gravar um vídeo de desculpas ao técnico Abel Ferreira, pelo xingamento. A retratação seria publicada nas redes do São Paulo, mas acabou vazando na tarde de terça-feira.

No dia seguinte à partida que rendeu a confusão, o Palmeiras emitiu um comunicado repudiando a fala de Belmonte e disse que estudaria entrar na Justiça contra o diretor do São Paulo. Depois do jogo contra o Botafogo-SP, pela última rodada da fase de grupos da competição, Abel Ferreira já havia falado sobre o caso e não descartou a chance de processar Belmonte.