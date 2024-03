Após eliminação no Carioca, ???????André defende trabalho do Fluminense

Atual bicampeão, o Fluminense caiu na semifinal do Campeonato Carioca de 2024. Após empate sem gols com o Flamengo, neste sábado, no Maracanã, o Tricolor está eliminado - perdeu a ida por 2 a 0. O Flu amarga uma sequência ruim em clássicos, mas André prefere valorizar o lado positivo.

"Diniz assumiu o Fluminense em 2022 praticamente na zona de rebaixamento, em 15º colocado. Naquele ano, fomos terceiro do Brasileiro. No ano seguinte, que foi ano passado, campeão da L,ibertadores, bicampeão do Estadual. Então acho que deveria falar mais sobre o trabalho positivo do que batendo nesta tecla de clássico sem ganhar", comentou.

Fim de jogo. Flamengo 0x0 Fluminense. Com o resultado, o Tricolor se despede do Cariocão 2024. ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 17, 2024

Agora, o Fluminense tem uma série de 13 clássicos sem vencer. A última vitória sobre um rival foi justamente na final do Carioca de 2023, quando o Tricolor fez 4 a 1 no Flamengo e levou o título.

"Vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas vocês esquecem de falar que somos os atuais bicampeões do Estadual, acabamos de ser campeões da Libertadores, voltamos, treinamos cinco dias, já jogamos a Recopa, fomos campeões da Recopa. Eu acho que vocês hoje falam muito sobre o lado negativo. Eu acho que vocês deveriam falar mais sobre o trabalho que vem sendo construído", disse André.

Eliminado do Carioca, o Fluminense, agora, tem pela frente a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.