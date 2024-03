Aos 19 anos, Bidon pode ganhar sequência no Corinthians com possível lesão de Maycon

O Corinthians teve uma surpresa de última hora antes do jogo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil. O volante Maycon sentiu um incômodo na coxa direita e deu lugar ao garoto Breno Bidon, de apenas 19 anos. O jovem, todavia, não se intimidou e mostrou suas credenciais no Estádio Primeiro de Maio.

Apesar da pouca idade, Bidon foi um dos destaques do Timão na vitória por 2 a 0, o que assegurou a classificação do time à próxima fase da competição. O jogador, agora, pode ganhar sequência na equipe.

Maycon ainda será avaliado pelo departamento médico do Corinthians durante os próximos dias para entender qual a gravidade da lesão. Se o problema for mais complexo, Bidon pode voltar a ser titular em outros compromissos pela equipe.

Essa foi a segunda partida de Breno Bidon pelo time profissional do Timão. O primeiro foi o empate sem gols contra o Água Santa, no mesmo estádio, o Primeiro de Maio, pela última rodada do Campeonato Paulista.

Em apenas dois jogos, o garoto já soma sete bolas recuperadas e oito ações defensivas. O índice de acerto nos passes é de 85%, segundo dados do Sofascore.

Após o duelo em São Bernardo, o técnico António Oliveira elogiou o jovem atleta e disse que o Corinthians tem uma joia em mãos.

"O Breno já tinha mostrado essa capacidade, sempre disse, desde que cheguei aqui, que não olho idade. Eu olho para o talento, caráter, personalidade, competência técnica e tática. E o Breno tem tudo isso, é uma joia que o Corinthians tem, como outras", avaliou o português.

Breno Bidon, entretanto, só pode ganhar mais oportunidades no Corinthians daqui a algum tempo. Já eliminado do Paulistão, a equipe só retorna a campo no início de abril, pela estreia na Sul-Americana. Enquanto isso, o time ainda fará alguns amistosos de preparação.