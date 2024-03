António Oliveira repete fama de visitante indigesto e melhora números do Corinthians fora de casa

O Corinthians já dá sinais claros de evolução a partir da chegada do técnico António Oliveira. Com a vitória contra o São Bernardo, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, o treinador manteve a sua invencibilidade como visitante à frente do Timão.

Agora, são três vitórias e dois empates distante de seus domínios, a Neo Química Arena. Com isso, ele acaba com um velho problema da equipe.

O time do Parque São Jorge sofre com jogos fora de casa há bastante tempo. No ano passado, por exemplo, a equipe teve uma campanha mediana como visitante no Campeonato Brasileiro. Foram apenas seis vitórias, quatro empates e nove derrotas em 19 partidas.

Isso se repetiu no início do Paulistão. Antes da chegada de António Oliveira, foram três reveses em três jogos fora de Itaquera (contra Ituano, São Bernardo e Santos).

A fama de visitante indigesto carregada pelo português vem desde os tempos de Cuiabá. Por lá, o treinador foi dono da terceira melhor campanha fora de casa no Brasileirão do ano passado - oito vitórias, três empates e oito derrotas. O Dourado só ficou atrás do Atlético-MG e do Flamengo.

Agora, o Corinthians de António Oliveira ficará um bom tempo sem entrar em campo. Eliminado do Paulista, o time só retorna aos gramados no início de abril, pela estreia na Sul-Americana. Enquanto isso, a equipe fará amistosos de preparação.