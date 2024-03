Al-Hilal x Dhamk: onde assistir ao jogo do Campeonato Saudita

Do UOL, em São Paulo

Al-Hilal e Dhamk se enfrentam hoje (16), no Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita. O confronto é válido pela 24ª rodada do Campeonato Saudita e tem início às 16h (de Brasília).

O confronto será transmitido pela Bandsports (TV fechada) e GOAT (YouTube). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

O time de Neymar é líder disparado do Campeonato Saudita. O clube está invicto no torneio com 21 vitórias e dois empates.

O Al-Hilal bateu o recorde mundial de vitórias consecutivas, ao vencer seu 28º jogo, eliminando o Al-Ittihad na Liga dos Campeões da Ásia, na terça-feira.

O clube tem o melhor ataque e a melhor defesa do Sauditão, com 70 gols marcados e apenas 12 sofridos.

Já o Dhamk se encontra no meio da tabela com 34 pontos, nove vitórias, sete empates e sete derrotas.

Eles marcaram 37 gols, mas sofreram 29.

Al-Hilal x Dhamk - 24ª Rodada do Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita

Data e Hora: 16 de março, às 16h (de Brasília)

Transmissão: Bandsports e canal Goat