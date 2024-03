Al Hilal x Damac: saiba prováveis escalações e onde assistir ao confronto pelo Saudita

Al Hilal e Damac entram em campo, neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada na Kingdom Arena, em Riade, a partir das 16h (de Brasília). Na última partida, a equipe de Neymar e Jorge Jesus, invicta na competição nacional, assumiu o recorde de time com maior sequência de vitórias consecutivas, com 28 triunfos.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube.

PONTUAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO



Al Hilal - 65 pontos em 23 partidas (1ª colocação)



Damac - 34 pontos em 23 partidas (7ª colocação)

ESCALAÇÕES

Al Hilal



Al-Owais; Abdulhamid, Kalidou Koulibaly, Al-Bulaihi e Khalifah Al-Dawsari; Al-Qahtani, Rúben Neves e Al-Faraj; Malcom, Aleksandar Mitrovic e Salem Al-Dawsari



Técnico: Jorge Jesus

Damac



Hawswi; Sanousi, Al-Rashidi, Bedrane e Anazi; Hamed e Antolic; Zain, Stanciu e N'Koudou; A. Al-Shahrani.



Técnico: Cosmin Contra

ARBITRAGEM



Ainda não divulgada.