Um dos pilares defensivos do Palmeiras, Murilo cita "grandes expectativas" para amistosos com a Seleção

Convocado à Seleção Brasileira pela primeira vez, o zagueiro Murilo, do Palmeiras, inagurou na última quinta-feira o seu mais novo empreendimento fora do futebol, uma barbearia na Zona Oeste de São Paulo. No local onde recebeu a notícia da convocação, ele falou sobre a oportunidade de defender seu país.

Murilo estava na Barbearia El Thauan, no bairro da Pompeia, quando ficou sabendo que Dorival Júnior, treinador do Brasil, o chamou para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, agendados para este mês. O defensor, em entrevista à Gazeta Esportiva, recordou a emoção e projetou a experiência com a Amarelinha.

"Foi aqui que recebi a notícia. Foram muitas coisas que passaram pela minha cabeça na hora, não sabia nem como ia reagir. Eu estava eufórico, nervoso, agitado. Depois fui para casa de carro, estava gritando no carro, foi um momento muito especial para mim", lembrou.

"Eu estou com grandes expectativas depois tudo o que venho pensando, de tudo o que sonho há muito tempo. Agora, é colocar em prática tudo o que faço todos os dias para fazer um grande trabalho na Seleção", acrescentou.

Murilo concedeu entrevista após inaugurar barbearia na Zona Oeste de São Paulo

VEJA MAIS: Após rusgas, Murilo pede para que rivalidade entre Palmeiras e São Paulo fique "dentro de campo"

Com a lesão de Gustavo Gómez logo no início da temporada, Murilo tornou-se o pilar defensivo do Palmeiras de Abel Ferreira. Ele falou sobre carregar esse peso e sente que está cumprindo bem o dever.

"A responsabilidade vem sempre que você representa a camisa de um clube como o Palmeiras. Quando eu pisei aqui, já tive uma responsabilidade muito grande e venho trabalhando dentro de campo. Independente de quem joga, todos têm essa responsabilidade de representar o Palmeiras pela grandeza do clube. Estamos fazendo isso no dia a dia, nos treinamentos", comentou.

"A cada jogo que disputamos, estamos ganhando, pensando em conquistar títulos. Estamos nessa maratona de jogos, agora é só dar continuidade, e que essa responsabilidade venha sempre com o lado bom, como vem sendo", finalizou.

Murilo retorna a campo com o Palmeiras neste sábado, quando a equipe enfrenta a Ponte Preta pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Barueri. O Verdão fechou a primeira fase invicto e na liderança do Grupo B, com a melhor campanha geral.