UFC 301: Pantoja defenderá cinturão contra australiano no Rio de Janeiro

O UFC divulgou hoje (15) detalhes sobre o UFC 301, card que acontecerá em 04 de maio, na Rioarena, Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Alexandre Pantoja, brasileiro campeão do peso-mosca, defenderá seu cinturão contra o australiano Steve Erceg. O embate terá o status de luta principal do evento, fechando o card do UFC 301.

Pantoja subirá no octógono para defender o cinturão pela segunda vez. O lutador nascido em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, superou o desafiante Brandon Royval por decisão unânime no UFC 296, em dezembro do ano passado.

Steve Erceg nunca foi nocauteado ou finalizado. 10º no ranking dos pesos-mosca, o australiano de 28 anos vem de 11 triunfos consecutivos no MMA. Apenas três dessas lutas foram pelo UFC, mas o desempenho nesses embates — incluindo uma 'Performance da Noite' no início deste mês — impulsionou-o a duelar pelo cinturão.

Pantoja lutará em solo brasileiro pela primeira vez no UFC. O lutador alcançou suas maiores glórias da carreira em Las Vegas, cidade onde conquistou o cinturão do peso-mosca diante de Brandon Moreno.

O Rio de Janeiro receberá uma disputa de cinturão pela 11ª vez. A principal liga de MMA do mundo visitou a capital fluminense pela última vez em janeiro do ano passado, no UFC 283. Na ocasião, Jamahal Hill venceu o brasileiro Glover Teixeira na luta principal, valendo o título vago do peso-pesado.

Como comprar ingressos para o UFC 301

As entradas para o UFC 301 estarão disponíveis a partir do dia 20 de março (próxima quarta-feira).

Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a uma pré-venda no dia 18 de março (próxima segunda-feira).

Os interessados podem se cadastrar neste link para receber mais informações sobre o evento.