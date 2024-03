Tempo para adaptação? Aníbal Moreno pula etapas e se consolida no meio-campo do Palmeiras

O volante Aníbal Moreno chegou há pouco tempo, mas já caiu nas graças da torcida do Palmeiras. Vindo do exterior, o argentino pulou etapas e rapidamente se consolidou no meio de campo alviverde.

Com três meses ainda incompletos, Aníbal mal teve tempo de adaptação e já lidera o Verdão em números defensivos nesta temporada. Ele é o jogador com mais desarmes no Campeonato Paulista, com 20 - uma média de 1,67 por jogo.

Ex-atleta do Racing, o volante estreou pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Novorizontino. Em seguida, ele teve a oportunidade de ser titular nove vezes.

Atualmente, Aníbal vive uma sequência de seis partidas consecutivas entre os 11 iniciais. Ele soma um gol pelo clube, na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, na Arena Barueri.

O argentino tem atuado em uma trinca de meio-campo, ao lado do Zé Rafael e Richard Ríos, além de Raphael Veiga, que aparece mais à frente. Ele tem um início de passagem pelo time bem diferente de, por exemplo, seu compatriota Flaco López, que demorou a engrenar, mas agora é um dos artilheiros do Paulistão.

Com Aníbal Moreno à disposição, o Palmeiras encara a Ponte Preta neste sábado, pelas quartas de final do Paulistão. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Arena Barueri.