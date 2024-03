São Paulo: James sente desgaste e ainda não está pronto para 90 minutos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia James Rodríguez tem sentido desgaste e ainda não deve estar à disposição para atuar os 90 minutos pelo São Paulo nas quartas de final do Paulistão.

O que aconteceu

O UOL apurou que o colombiano sempre reporta desgaste após os jogos. Todos os atletas do Tricolor precisam preencher um formulário padrão sobre como estão se sentindo após as partidas.

Assim, James ainda não deve estar à disposição de Thiago Carpini para os 90 minutos. A tendência é que o jogador siga sendo utilizado na segunda metade do segundo tempo.

O Tricolor entende os reportes como normais. James ficou muito tempo parado e ainda tem pouco ritmo de jogo, além de que a maioria dos jogadores também faz reportes parecidos nos formulários.

James tem entrado no time de forma gradativa e atuou 31 minutos no último jogo. Foi a participação mais longa do meia, que já tinha jogado 14 minutos contra o Palmeiras e 19 minutos diante da Inter de Limeira.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.