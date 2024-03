Site vaza possível nova terceira camisa do Corinthians; veja foto

Do UOL, em São Paulo

O site Footy Headlines, especializado em uniformes de futebol, divulgou hoje como deve ser a nova terceira camisa do Corinthians.

O que aconteceu

O uniforme tem apenas duas cores: preto e branco. O escudo do clube aparece posicionado no centro da camisa, com cores diferentes em cada metade.

Provável terceira camisa do Corinthians para 2024/25 Imagem: Reprodução/Footy Headlines

A presença exclusiva dessas duas cores é parte de campanha contra o racismo.

O logotipo da Nike, fornecedora de uniformes do Corinthians, é posicionado na vertical. Trata-se de uma nova identidade visual adotada pela marca.

O lançamento do terceiro uniforme de 2024/25 deve ocorrer em agosto ou setembro deste ano.

O uniforme exclusivamente preto e branco quebra tendência de terceiras camisas coloridas. A Nike apostou em diferentes combinações visuais para o Corinthians ao longo dos últimos anos, sendo a mais recente delas uma peça amarela com detalhes pretos.