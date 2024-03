Seleção da Espanha é convocada para amistosos contra Brasil e Colômbia

O treinador Luis de la Fuente definiu os 26 jogadores que representarão a Espanha nos dois primeiros compromissos do ano de 2024, em amistosos contra Brasil e Colômbia.

As principais novidades são os zagueiros Daniel Vivian, do Athletic Bilbao, e Pau Cubarsí, que possui apenas 17 anos e joga pelo Barcelona. A grande ausência é Gavi, que segue fora dos gramados por conta de um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O clube que mais cederá atletas para a seleção espanhola será a Real Sociedad, com cinco: Álex Remiro, Mikel Merino, Robin Le Normand, Martín Zubimendi e Mikel Oyarzabal. Real Madrid e Barcelona tiveram dois convocados cada.

O amistoso contra o Brasil, no Santiago Bernabéu, está marcado para o dia 26 de março, às 17h30 (de Brasília). O duelo diante da Colômbia ocorrerá antes, dia 22, às 17h30, no Estádio Olímpico de Londres.

? ??????? | Lista de convocados de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la @SEFutbol. ?? 22 de marzo ? Colombia ?? Estadio de Londres ?? 26 de marzo ? Brasil ?? Santiago Bernabéu ?? https://t.co/0IGTlg8DOu #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/hbScGb1V2J ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 15, 2024

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensores: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Pedro Porro (Tottenham), Laporte (Al-Nassr), Le Normand (Real Sociedad), Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Gaya (Valencia) e Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Meio-Campistas: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena (Villareal) e Sancet (Athletic Bilbao)

Atacantes: Morata (Atlético de Madrid), Nico Willians (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (RB Leipzig), Joselu (Real Madrid), Gerard Moreno (Villareal), Oyarzabal (Real Sociedad) e Sarabia (Wolverhampton).