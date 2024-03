Seleção Brasileira feminina volta ao top-10 no ranking da FIFA

Nesta sexta-feira, a FIFA divulgou a atualização do ranking das melhores seleções femininas e recolocou o Brasil entre as dez melhores classificadas. A Seleção comandada por Arthur Elias subiu uma posição, desbancando a seleção da Coréia.

No último ranking, divulgado em dezembro de 2023, o Brasil tinha 1941.08 pontos. No mais recente, subiu para 1946.58, um aumento de 5.5 pontos. Já a Coréia, que caiu duas posições e saiu do top-10, perdeu 7.21 pontos (1950.87 para 1943.66).

Entre um ranking e outro, o Brasil disputou a Copa Ouro e terminou em segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos na final. Na competição, disputou seis jogos e ganhou cinco. Marcou 15 gols (sendo cinco contra Argentina) e sofreu apenas três. A seleção norte-americana, por sua vez, perdeu 33.92 pontos (2045.12 para 2011.2) e caiu duas posições, saindo de segundo para quarto lugar.

A posição mais alta já ocupada pela Seleção Brasileira foi em 2009, um ano após alcançar a final nas Olimpíadas de Pequim 2008. Na decisão, as brasileiras perderam na prorrogação para a própria seleção estadunidense.

O atual ranking é liderado pela Espanha, campeã da última Copa do Mundo. O pódio é completado por Inglaterra (vice para a Espanha) e França.