São Paulo realiza trabalho posicional com prováveis titulares para pegar o Novorizontino

Nesta sexta-feira, o São Paulo fez o penúltimo treino antes de pegar o Novorizontino, no CT da Barra Funda, pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 18h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.

Primeiramente, o técnico Thiago Carpini exibiu um vídeo ao elenco. Depois, os jogadores realizaram um aquecimento.

No campo, houve um coletivo de 11 contra 11. Na sequência, o técnico comandou uma atividade posicional com os prováveis titulares do duelo decisivo.

A situação dos lesionados Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Nikão e Calleri não foi atualizada. Os dois primeiros não estão inscritos para o mata-mata do Paulistão.

Diante disso, um provável São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Alisson e Lucas; Luciano, Ferreirinha e André Silva (Calleri).

A preparação para o confronto será encerrada nesse sábado, no CT da Barra Funda. Com 22 pontos, o São Paulo terminou na liderança do Grupo A e na terceira posição geral.